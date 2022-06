Mercato OM : L’agent de Benson fait monter la sauce ?

Alors que l’ailier belge, Manuel Benson, intéresserait l’OM et Lyon, son agent Younous Oumouri était hier à Marseille. Annonciateur d’un futur transfert à l’OM? Non simple weekend…

Younous Oumouri, l’agent du joueur du Royal Antwerp, a été vu à Marseille. Il l’a lui même partagé en postant sur son compte Instagram des photos du Prado et du Stade Vélodrome. De quoi faire réagir les supporters marseillais. Pour rappel, l’agent de Benson avait joué à Martigues dans les années 90, avant de partir jouer en Grèce. Rien n’exclut donc un passage à Marseille pour voir des proches. Mais en contexte de mercato tout peut-être interprété comme un indice.

Manuel Benson, c’est une drôle de rumeur pour Marseille – Hollsbeek

Il y a quelques jours pour FCMarseille, Florian Hollsbeek, scout et surtout spécialiste de la Jupiler Pro League, dressait le profil de Manuel Benson, peu connu en France.

« Manuel Benson, c’est une drôle de rumeur pour Marseille mais c’est un gars bourré de talent mais inconstant. Il a explosé ici en Belgique du côté du Lierse SK. Il a fait une bonne saison, il a fait des excellents play-offs, à l’époque le Lierse était en Division 2 et avec le système des play-offs bien pourrie en Belgique, les meilleurs clubs de D2 terminent la saison dans des pseudo matchs amicaux en fait en fin d’année. Benson avait explosé en étant là-bas, ce qui lui a valu d’être transféré. C’est un joueur qui a des qualités de vitesse de percussion mais qui est inconstant non seulement sur 90 minutes mais aussi sur une saison. Il a pas mal de petits pépins physiques, c’est un joueur un peu individualiste, c’est très compliqué de jouer avec lui, c’est un petit format, il faut jouer avec 3 attaquants, il faut le mettre sur un des 2 flancs et si tu le mets du côté droit tu peux être certain que sur dix ballons qui va toucher, neuf vont terminer en tir parce qu’il va rentrer sur son gauche et essayer de tirer un peu à la Robben, mais malheureusement c’est loin d’être Robben. Si on devait un peu le comparer au niveau du style c’est un peu similaire à un Theo Bongonda, qui joue à Genk en Belgique, qui est aussi inconstant mais qui est plus fort. Benson autant il avait des sélections chez les espoirs parce que c’était vraiment un grand espoir mais il n’a jamais passé le cap du football professionnel qui aurait fait de lui, titulaire indiscutable en Pro League (championnat belge), ce qui n’est pas le cas. La rumeur vers Marseille me semble être un beau petit flan de la part de son manager qui essaye à mon avis de prolonger son contrat soit de lui donner une nouvelle dynamique en tout cas, pour moi et là je suis certain à 200%, ce n’est pas un joueur pour l’Olympique de Marseille. Au niveau des stats, il n’est même pas bon, sur les coups de pieds arrêtés il n’est pas bon non plus. Il est moyen pour la Belgique, pour moi il n’y a pas de miracle, je pense que c’est surtout beaucoup de people, je ne vois pas très bien ce que Marseille pourrait faire avec ce type de joueur, ce ne serait pas une plus-value pour l’effectif. Ce n’est pas un joueur qui pourrait faire passer un cap à l’OM. » Florian Hollsbeek – Source : Football Club de Marseille (24/06/2022)