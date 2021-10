Mercato OM: L’agent de Raspadori fait le point !

Alors que son nom a été cité comme possible recrue l’été dernier, Raspadori est finalement resté à Sassuolo. L’attaquant italien pourrait cette fois quitter son écurie cet hiver…

En effet selon les informations du journaliste italien Daniele Longo, Giacomo Raspadori était dans le viseur des dirigeants de l’Olympique de Marseille cet été. Le journaliste nous avait appris également que Pablo Longoria serait l’un des premiers dirigeants à avoir pris contact avec le joueur international italien.

Finalement, la jeune promesse du Calcio est resté à Sassuolo, équipe où joue désormais Maxime Lopez. Il faut dire que le buteur attire les gros clubs italiens, après une saison dernière convaincante. Néanmoins, il est légèrement moins performant cette année, avec seulement un but marqué en sept matchs joués de Serie A.

Interrogé par la télé italienne, son agent s’est exprimé sur le futur de son poulain de 21 ans, dans des propos relayés par Tutto Mercato Web :

Tout peut arriver dans le football — Tinti

« Les nouvelles ne sont pas toujours vraies et Carnevali (le président de Sassuolo) aime dire certaines choses. Le marché n’a pas été facile, mais le garçon veut jouer à Sassuolo et faire les bons choix. Nous parlons d’un garçon intelligent qui ne fait pas une seule erreur. Un transfert en janvier ? Pour l’instant, il n’y a pas de perspectives, mais tout peut arriver dans le football. Ce sont les clubs qui décident de vendre ou non, il faut arrêter de penser que ce sont les agents qui décident. » Tullio Tinti – Source: TMW (13/10/21)

Désormais à Sassuolo, Maxime Lopez s’épanouit dans une équipe qui joue bien au football :

J’ai plus de responsabilité — Lopez

« Je me sens bien aujourd’hui. Ça fait un an que j’ai signé à Sassuolo. Le choix de Sassuolo n’a pas été fait par défaut. Ça a été réfléchi. Ce club a une philosophie qui me correspond totalement. On le voit quand on me regarde jouer les matchs. On sent que je suis épanoui. Je suis content, on a une équipe qui joue bien au football. Avec le départ de Manuel Locatelli , ça m’a donné plus de responsabilités. Maintenant, c’est à moi de les assumer. Je pense être prêt à les assumer, à être un leader dans cette équipe. À moi de continuer sur ma lancée… » Maxime Lopez– Source: BeinSport (03/10/21)