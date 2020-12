Mercato OM : Une option au poste de latéral droit finalement (gratuitement) vers la Bundesliga ?

Depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern l’OM n’a plus de doublure au poste de latéral droit. Hiroki Sakai ne peut compter que sur son polyvalent compatriote Yuto Nagatomo pour le faire souffler. Le club olympien pourrait recruter cet hiver, une des options évoquées est sollicitée en Bundesliga…

L’OM était proche de faire signer Joachim Maehle lors des dernières heures du mercato estival (qui s’est terminé le 5 Octobre). Suite à cet échec, Pablo Longoria pourrait revenir à la charge cet hiver d’autant que le joueur serait toujours intéressé par le projet marseillais. Cependant, ce dossier est onéreux, on parle de plus de 10M€, et surtout l’Atalanta est aussi sur le coup. L’OM pourrait donc explorer d’autres possibilités en janvier, le nom de Kenny Lala revient régulièrement même si son profil ne semble pas forcément correspondre aux exigences du staff olympien.

Mercato – OM : Vers une nouvelle désillusion pour la succession de Bouna Sarr ? https://t.co/P5hQKCLK77 pic.twitter.com/ImDzMC2Pzm — le10sport (@le10sport) December 17, 2020

Lala vers la Bundesliga et l’Eintracht Francfort

Lala sera libre en juin, le joueur de 29 ans peut donc négocier avec le club de son choix dès le début d’année 2021. Selon le 10Sport, le club allemand de l’Eintracht Francfort se serait clairement positionné dans le dossier Lala. Des discussions auraient même démarré même si le joueur n’aurait pour le moment reçu aucune offre concrète. Le club allemand aimerait convaincre le joueur de s’engager librement à la fin de son bail avec Strasbourg…