Mercato OM : L’anecdote hallucinante de Riolo sur le transfert raté de Kamara à l’Atletico !

Sur RMC ce lundi soir, Daniel Riolo a raconté une anecdote sur le non-transfert de Boubacar Kamara à l’Atletico Madrid ! D’après lui, le DS espagnol n’a pas apprécié la réception du minot marseillais !

C’est désormais officiel, Boubacar Kamara a rejoint Aston Villa, libre de tout contrat ! Durant la saison qu’il a passé à l’OM, le minot aurait rencontré le directeur sportif de l’Atletico Madrid pour un probable transfert.

le directeur sportif de l’Atletico a dit, j’ai passé la porte et je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous — Riolo

Daniel Riolo était en direct sur RMC ce lundi soir et a expliqué les raisons de son non-transfert chez les Colchoneros…

« Il a failli aller à l’Atletico… Je vais raconter une petite histoire quand même. L’Atlético s’est intéressé à lui à un moment dans la saison. Ce qui aurait été pour le coup un choix très bon pour lui, de se retrouver dans un tel club. L’Atletico s’est tellement intéressé à lui qu’ils ont dépêché leur directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Ils se demandaient où ils allaient se voir, s’ils sont vu ça va faire jaser etc… Il se trouve que la tête du directeur sportif de l’Atletico n’est pas très connu en France donc il s’est dit, il n’y a pas de soucis, je vais venir chez toi ! Donc il est allé chez Kamara. Il lui a donné rendez-vous, il lui donne son adresse… Il est venu, il a sonné à la porte et là Kamara l’a accueilli en short, pieds nus et le directeur sportif de l’Atletico a dit, j’ai passé la porte et je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous. Parce qu’on accueille pas un directeur sport dans cette tenue, sans égards, sans rien… Il y avait trois potes, pieds nus en short… Ils ont discuté, il s’est dit jamais on ne pourra recruter un mec comme ça. » Daniel Riolo – Source : RMC, After Foot (23/05/22)

Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier

Sur son compte Twitter peut après cette déclaration du journaliste, Boubacar Kamara a publié un message, affirmant que la vérité arrivera !

Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! — bouba_kamara (@boubaKamara_4) May 23, 2022

L’agent de Kamara a promis qu’il ne partirait pas libre

Jacques Cardoze était sur BFM Marseille et a notamment été questionné sur le départ de Boubacar Kamara. Le directeur de la communication a confirmé que l’agent du joueur avait contacté Pablo Longoria le jour de Noël pour lui dévoiler une promesse qu’il n’a pas tenue…

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. […] Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. Pendant la saison, on s’était demandés si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n’aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd’hui, je pense qu’on peut avoir des regrets » Jacques Cardoze – Source : BFM Marseille (23/05/22)