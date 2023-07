Mercato OM : « L’Arabie Saoudite sur Mbemba… ça me fait peur ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ces derniers jours FootMercato a fait état d’intérêt du championnat saoudien pour le défenseur central de l’OM Chancel Mbemba (28 ans), au sortir d’une saison très réussie de sa part. On en a parlé dans le dernier Apéro Mercato avec notre invité Bastien Muñez.

Ces derniers jours c’est un nouveau nom, celui de Chancel Mbemba, qui est annoncé sur les tablettes de clubs du championnat saoudien. De quoi inquiéter évidemment les supporters olympiens au vu du pouvoir financier du Golfe. Notre invité de l’Apéro Mercato Bastien Muñez, ancien participant de Koh Lanta et supporter de l’OM, est de ceux-là, même si le club n’est absolument pas vendeur, comme l’a rappelé Nicolas Filhol.

L’Arabie Saoudite, la menace d’un gros pouvoir d’attraction

« L‘OM ne serait pas du tout vendeur et on sait que l’Arabie saoudite, autant ils donnent d’énormes salaires, autant ils ne veulent pas encore mettre trop d’argent sur les montants de transfert », explique Nicolas Filhol.

« Dès lors qu’il y a un intérêt de l’Arabie saoudite ça me fait peur car aujourd’hui, clairement. Je pense que s’ils veulent, ils ont. S’ils sont prêts à mettre le prix, ils ont.« , déclare Bastien.

Chancel Mbemba, un compétiteur

Notre invité reste tout de même convaincu que l’esprit de compétition du chouchou congolais du Vélodrome fera la différence: « Après je crois quand même à l’envie de Mbemba de rester jouer la compétition. Je me rappelle d’une interview de lui où il parle de ses premiers échanges avec le président qui lui expliquait que l’OM ne jouait pas le titre mais la qualification en C1 et que Mbemba était étonné et avait dit ‘moi je suis venu pour gagner’. Si on suit cette logique, il ne part pas en Arabie saoudite ».