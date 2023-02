Mercato OM : Larguet met la pression sur Ounahi !

Interrogé par So Foot ce mardi, Nasser Larguet a apporté son analyse sur l’arrivée du jeune milieu de terrain Azzedine Ounahi à l’Olympique de Marseille.

Devenu coach de l’OM après le départ d’André Villas–Boas, Nasser Larguet a été interrogé par So Foot sur l’arrivée d’Azzedine Ounahi. L’ancien joueur du SCO d’Angers s’est engagé avec l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver et sera qualifié pour le match de ce soir face au FC Nantes. Pour Larguet, il va devoir se battre pour se frayer une place dans l’effectif.

J’espère qu’Ounahi va se battre pour convaincre son entraîneur — Larguet

« C’est une équipe qui a besoin de joueurs avec beaucoup de caractère et bons techniquement. Il fait partie de ceux-là. Maintenant, il va falloir qu’il se fasse une place. Quand on voit le nombre de joueurs au milieu, avec par exemple Rongier qui est en train de faire une saison exceptionnelle, Guendouzi, Payet, Veretout… J’espère qu’il ne va pas arriver en territoire conquis, mais, comme à la Coupe du monde, qu’il va se battre pour convaincre son entraîneur. Tudor est extrêmement exigeant et il le prouve quand il met Payet sur le banc. Il va falloir aller chercher cette place. Chaque week-end sera un énorme défi. À Azzedine de confirmer tout le bien qu’on pense de lui depuis la Coupe du monde. À lui de le montrer au quotidien dans un club comme l’OM. » Nasser Larguet – Source : So Foot (31/01/23)

On l’a suivi depuis longtemps, on le voulait même avant la Coupe du monde — Tudor

« C’est un joueur de talent. Il a un rapport au ballon singulier, de haute qualité. On l’a suivi depuis longtemps, on le voulait même avant la Coupe du monde. Il peut jouer soit derrière l’attaquant mais aussi devant la défense comme relayeur. Ce qui est important maintenant, c’est qu’il réussisse à s’intégrer rapidement » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/01/23)