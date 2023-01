Présent dans l’After sur RMC, l’ancien directeur du centre de formation de l’OM a donné son opinion sur la situation de son ancien club. il réagit notamment sur l’absence de jeunes formés à l’OM et sur les choix du passé…

On commençait a voir les prémisses avec des Kamara ou Lopez, mais ce n’était pas suffisant

« Aucun joueur du centre de formation dans le groupe pro de l’OM cette saison ? C’est une anomalie. C’est un énorme bassin de football au niveau amateur et certains clubs travaillent très trés bien. il y a des joueurs issus de la région de Marseille à Montpellier, Nice ou Monaco, cela interpelle. Pourquoi ? Je l’ai vécu de l’intérieur, JHE et Zubizarreta avait mis en place un projet de rapprochement avec les clubs amateurs a été effectué mais il y a un passé lourd de rivalités ou de concurrence entre les clubs avec l’OM, certains éducateurs préféraient envoyer les joueurs dans d’autres clubs. Il faut des joueurs confirmés à l’OM avec un recrutement de haut niveau sans laisser la place au jeunes et le discours était de dire vous allez plus vite jouer ailleurs. Il fallait casser ce mythe de recrutement de joueurs de l’extérieur. On commençait a voir les prémisses avec des Kamara ou Lopez, mais ce n’était pas suffisant. On devait se mettre sur le terrain du recrutement de haut niveau mais c’était du second choix par rapport au top niveau attendu pour jouer le haut niveau ou la Ligue des Champions. » Nasser Larguet – source : RMC (19/01/2023)

🗣 »C’est une anomalie. Un projet de rapprochement avec les clubs amateurs a été effectué mais il y a un passé lourd de rivalités » Nasser Larguet, ex-boss de la formation à l’OM, réagit à l’étude qui a établi qu’aucun joueur formé au club n’avait été utilisé en L1 cette saison. pic.twitter.com/idHndyTnR1 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 19, 2023



Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes — Larguet

« Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels. Après pour le choix… On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis » Nasser Larguet – Source: RMC (13/01/2022)

Au classement des centres de formations, l’OM se retrouve derrière Lyon, Paris, Monaco et Rennes (4 étoiles), Saint-Étienne et Lens (3,5 étoiles) ou encore Metz, Bordeaux et Nantes (3 étoiles). Un classement auquel Nasser Larguet, directeur du centre, avait réagi dans les colonnes de L’Équipe.

il y a encore un écart pour que nos joueurs atteignent l’équipe première et les sélections nationales de jeunes — Larguet

« Le classement général des centres est conforme à ce qu’on vit aujourd’hui à l’OM. Le club a mis les moyens dans les infrastructures, en ce qui concerne la scolarité et l’accompagnement. Sur le plan sportif, on joue les trois premières places de L1 et la qualification en Ligue des Champions, tous les ans, et il y a encore un écart pour que nos joueurs atteignent l’équipe première et les sélections nationales de jeunes. » Nasser Larguet – Source : L’Équipe (29/07/2021)