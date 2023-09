Mercato OM : Larguet remet en question les méthodes de Longoria

Interrogé par La Provence sur les méthodes de Pablo Longoria, l’ancien coach intérimaire de l’Olympique de Marseille questionne les changements incessants du président espagnol.

L’Olympique de Marseille a changé plusieurs fois d’entraîneurs lors de ces dernières années et encore plus depuis l’arrivée de Pablo Longoria au poste de président. Pour Nasser Larguet, cette méthode ne peut vraiment pas permettre à l’OM de revenir au top de l’Europe à l’instar d’autres institutions.

« Comment peut-on changer un entraîneur chaque année, six ou huit joueurs et avoir quelque chose qui ressemble au Barça, au Real, au Bayern, à l’Ajax ? Il y a des entraîneurs qui ont des sensibilités différentes, vous amenez des joueurs qui ont des sensibilités différentes, vous ne pouvez pas avoir un ADN du club, ce n’est pas possible. Ils sont recrutés pour affronter des moments difficiles, c’est leur job, leur métier. Quand on fait venir des joueurs de cette qualité, qui sont faits pour l’Olympique de Marseille, c’est à eux de prendre leurs responsabilités sur le terrain. Le club et les dirigeants ont fait ce qu’ils avaient à faire sur le recrutement, maintenant les joueurs ont la responsabilité. Il faut qu’ils prennent sur eux en se disant ‘Allez, on y va’. J’ai eu la chance d’avoir des mecs qui ont remonté les manches et se sont dépouillés. Ils ont pris leurs responsabilités. Il faut qu’aujourd’hui, il faut qu’ils soient dans la même optique. »

Comme révélé par Foot Mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso pour succéder à Marcelino. journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé l’information du média français en indiquant que les derniers détails seront réglé aujourd’hui (mercredi)

L’entraîneur italien devrait s’envoler pour Marseille dans les prochaines 24 heures.

Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM

Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.

Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023