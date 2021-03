Mercato OM : Larguet répond à Longoria sur son avenir !

En conférence de presse ce vendredi avant le match face au Canet-en-Roussillon en Coupe de France, Nasser Larguet a fait le point sur son avenir. Le directeur du centre de formation espère être là la saison prochaine.

Ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe, on pouvait lire que les relations entre Pablo Longoria et Nasser Larguet étaient « fraîches » et que les deux hommes projettent de se séparer en fin de saison. L’actuel coach en intérim aurait d’ailleurs des touches à Caen où il pourrait reprendre son travail au centre de formation. Au micro de France Bleu, Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet, affirmant que Larguet serait là à l’issue de la saison.

« Nasser Larguet a un respect incroyable pour notre club. C’est réciproque et il va continuer à l’OM la saison prochaine! Il est la personne parfaite pour l’OM » Pablo Longoria – Source : France Bleu (04/03/21)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria vise déjà un milieu de terrain international néerlandais ?

les choses peuvent évoluer s’il n’y a plus de confiance en moi d’ici la fin de saison — LARGUET

En conférence de presse ce vendredi, Nasser Larguet a répondu aux questions des journalistes. Il est également clair au sujet de son avenir : il se projette sur les prochaines saison et ne pense pas à un départ.