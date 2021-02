Mercato OM : Larguet va devoir patienter…

Pablo Longoria cherche un nouveau coach depuis le départ d’André Villas-Boas. Plusieurs entraineurs ont décliné, mais le directeur sportif aurait trouvé une solution. Mais pour cela il va falloir patienter…

Nasser Larguet pourrait encore rester sur le banc plusieurs matches. Le directeur du centre de formation, qui ne cache pas son envie de retrouver ses jeunes, pourrait assurer l’intérim jusqu’à la fin de mois. En effet, selon l’Equipe, les dirigeants marseillais seraient prêts à patienter afin de faire venir Jorge Sampaoli. L’ancien sélectionneur de l’Argentine serait intéressé par le projet marseillais mais aurait posé comme condition : terminer la saison avec l’Atlético Mineiro. Le championnat brésilien se joue jusqu’au 26 février…

Négociations avec Sampaoli, Larguet sur le banc encore 3 semaines ?

Sampoali serait devenu le premier choix, et plusieurs échanges ont eu lieu entre l’OM et le disciple de Marcelo Bielsa. Il reste cependant encore plusieurs accords à trouver. Car le coach dispose d’un contrat jusqu’en décembre 2021. L’OM va donc devoir trouver un terrain d’entente financier avec les dirigeants du club brésilien concernant les 10 mois restants de ce contrat. Le quotidien sportif précisé également que le président Eyraud devra trouver un accord financier avec Sampaoli et son staff et rappelle que « l’entraîneur argentin émargeait à 3 M€ brut annuels à Séville. » L’OM pourrait donc disposer d’un coach argentin à la fin du mois, un coach qui devrait coller avec la devise du club.