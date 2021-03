Mercato OM : Larguet veut retenir une leçon des départs d’Eyraud et Villas-Boas !

Le nouvel organigramme présenté par l’Olympique de Marseille il y a près d’une semaine contenait Nasser Larguet. Ce dernier a répondu aux questions d’un média à Caen à propos de son avenir.

L’Olympique de Marseille a subi quelques changements ces dernières semaines avec le départ de la présidence de Jacques-Henri Eyraud et la promotion de Pablo Longoria à ce poste.

On l’a vu avec André Villas-Boas, avec le président Eyraud… Un jour on est là, un jour on n’est plus là — LARGUET

Ce dernier a d’ailleurs chamboulé l’organigramme ces dernières semaines mais en confirmant Nasser Larguet au poste de directeur du centre de formation après avoir assuré l’intérim auprès des pros. Il évoqué son avenir dans un entretien accordé à SportàCaen.fr.

» À l’heure où je vous parle, ma volonté est de poursuivre à l’OM. Mais le foot est un monde si particulier qu’on n’y a aucune certitude. On l’a vu avec André Villas-Boas, avec le président Eyraud… Un jour on est là, un jour on n’est plus là. Si, en fin de saison, il y a des interrogations sur la formation, on verra… » Nasser Larguet – Source : SportàCaen.fr (20/03/21)