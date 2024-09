Mercato OM : l’arrivé de Rabiot a agité le vestiaire du RC Lens !

Invité de Stephen Brunch sur RMC Sport, Adrien Thomasson a pu revenir sur le tremblement qu’à provoquer l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille.

Joueur du RC Lens depuis 2023, Adrien Thomasson était l’invité de Stephen Brunch sur RMC Sport. Ila pu revenir sur plusieurs points dans sa carrière mais également sur la Ligue 1. Notamment la récente arrivé d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille, qui a été un choc pour lui et le vestiaire lensois. « Honnêtement on l’a appris après le dernier match face à Lyon, moi j’avais du mal à y croire. Vu le pédigré du joueur et son passé parisien j’ai été très surpris. Après dans le foot actuel plus rien ne me surprend, moi je suis un peu à l’ancienne où j’aimais ces joueurs qui respectaient leurs équipes en ne signant pas chez le club ennemi. Après faut faire attention à tout, j’ai vu ça avec Elye Wahi aussi que j’ai connu à Lens. Il faut faire attention quand on est jeune, quand on fait des vidéos et quand on nous demande dans quel club on ne jouera jamais. Parce que tout nous rattrape avec les réseaux sociaux, mais c’est vrai que pour le championnat c’est top que Rabiot puisse revenir mais j’attends de voir. Il y a tellement d’attente que soit la mayonnaise va prendre tout de suite, ou alors les gens seront déçus. Mais oui c’est une actualité qui a agité le vestiaire pendant quelques jours. », a déclaré le milieu offensif.

