Mercato OM : L’arrivée de ce prometteur défenseur sénégalais comprise?

L’Olympique de Marseille avait une option prioritaire pour récupérer deux jeunes joueurs sénégalais… L’un d’entre eux, le prometteur défenseur Mikayil Ngor Faye devrait s’engager en Croatie !

La collaboration entre l’Olympique de Marseille et Diambars a porté ses fruits avec Bamba Dieng. L’attaquant fait partie du groupe pro, joue des matchs, marque des buts et peut même prétendre à une place de titulaire la saison prochaine dans le système de Tudor qui réclame de la vitesse devant.

Mikayil Ngor Faye ne rejoindra pas l’OM

Pour couronner cette collaboration, deux autres joueurs étaient promis à rejoindre l’OM dans les prochaines semaines. En juin, on évoquait déjà la possibilité de voir débarquer Mikayil Ngor Faye, considéré comme un défenseur prometteur de 17 ans.

A LIRE AUSSI : [Info FCM] Mercato : L’OM a bien contacté Tiémoué Bakayoko, mais…

Cependant, Sport News Africa nous informe que le joueur a quitté le Sénégal ces derniers jours et a rejoint la Croatie où il devrait s’engager avec le Dinamo Zagreb… Il y aurait eu des tensions avec Diambars, notamment autour de son arrivée à l’Olympique de Marseille.

🚨Info: Le talentueux défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye (17 ans), a « fui » le pays en froid avec Diambars 🇸🇳, qui l’avait promis à l’Olympique de Marseille. Il se retrouve maintenant en Croatie où il est sur le point de s’engager avec le Dinamo Zagrebhttps://t.co/7bA6matSC7 pic.twitter.com/IC1PENJXg2 — Sport News Africa (@snewsafrica) July 12, 2022

Dieng, 15 millions d’euros, ce n’est pas possible — Byllel

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022