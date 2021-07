Mercato OM : L’arrivée de Pavon conditionnée au départ de cet indésirable ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille est très agité. Mais Pablo Longoria n’en a pas fini. Fernando Hidalgo, l’agent de Cristian Pavon, a révélé à TNT Sports une information capitale dans la possible venue de l’argentin…

Après avoir fait venir Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Under sur le front de l’attaque, Pablo Longoria serait décidé de rallier un autre élément offensif de poids à l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine : Cristian Pavon. C’est du moins ce qu’a déclaré Fernando Hidalgo, l’agent du joueur, auprès de TNT Sports. Ce dernier affirme que l’international argentin ne pourra venir en France que si un joueur de l’effectif olympien s’en va. Et ce joueur semblerait être Nemanja Radonjic.

longoria m’a dit qu’il négocie avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d’un de leurs joueurs en l’Allemagne — fernando hidalgo

A LIRE : Mercato OM: Un nouveau club anglais se positionne pour Caleta-Car ?

« La seule information que j’ai eue de France provenait d’une conversation avec le président de Marseille. Il m’a dit qu’ils négocient actuellement avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d’un de leurs joueurs en Allemagne. Au cas où ce joueur se libérerait, alors ils pourraient recruter Pavon » Fernando Hidalgo – Source : TNT Sports (31/07/21)