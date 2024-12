Mercato OM : L’AS Roma vient concurrencer Benatia dans ce dossier du latéral droit ?

L’OM aurait comme priorité de recruter un joueur au poste de central / latéral droit cet hiver. Si Pablo Longoria a fait savoir qu’il fallait avant tout faire baisser la masse salariale, le nom de Kiliann Sildillia (Fribourg) est toujours évoqué. Mais l’AS Roma suit également le latéral droit, qui peut jouer en défense centrale. L’intérêt de la Roma pour le joueur, anciennement suivi par Florent Ghisolfi à Nice, pourrait compliquer la tâche de l’OM, d’autant plus que Murillo pourrait partir cet hiver.

À l’approche du mercato hivernal 2025, l’OM cherche à renforcer sa défense, avec des cibles comme Danilo (Juventus) et Kiliann Sildillia (Fribourg), ce dernier étant également suivi par l’AS Roma. Selon Nicolo Shira, le club italien, intéressé par le latéral droit de 22 ans, pourrait tenter de le recruter, d’autant plus que Florent Ghisolfi, directeur sportif de la Roma, l’avait déjà ciblé lorsqu’il était à Nice. Avec la possible sortie d’Amir Murillo et l’insuffisance de Pol Lirola, l’OM pourrait se positionner pour renforcer ce poste, bien que la concurrence soit déjà bien lancée pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2026.

Sildillia visé par la Roma ?

#ASRoma have shown interest in #Freiburg’s right fullback Kiliann #Sildillia. Technical director Ghilsolfi already wanted him at OGC Nice. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2024

Nicolò Schira a précisé : « L’AS Roma a manifesté son intérêt pour le latéral droit de Fribourg Kiliann Sildillia. Le directeur technique Ghilsolfi le voulait déjà à l’OGC Nice. » Le joueur de 22 ans, qui était dans l’équipe de Thierry Henry lors des JO, était déjà une cible de l’OM l’été dernier. Le joueur de 22 ans n’a joué que 64 minutes cette saison en Bundesliga.