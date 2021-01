Mercato OM : L’Atalanta veut s’offrir (à moindre coût) un titulaire marseillais ?

L’effectif de l’OM va être profondément remanié l’été prochain. En effet, un grand nombre de joueurs seront en fin de contrat et plusieurs d’entre eux attisent les convoitises. L’Atalanta aurait ciblé un des titulaires olympiens libre en juin…

Kostas Mitroglou, Valère Germain, Jordan Amavi, Saîf-Eddine Khaoui, Christopher Rochhia, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo mais surtout Florian Thauvin seront libres en juin 2021. Selon le site Tutto Atalanta, l’Atalanta tenterait de convaincre Florian Thauvin de signer un contrat dès maintenant pour juin prochain. Le club italien aimerait doubler le Milan et Naples afin de renforcer à moindre frais son effectif avec le milieu offensif de l’OM.

Thauvin sollocité par plusieurs clubs dont l’Atalanta ?

L’ailier droit marseillais peut d’ores et déjà négocier et signer un contrat avec le club de son choix et rejoindre ce dernier en juin prochain à la fin de son contrat avec l’OM. Cette situation permet à Thauvin d’obtenir un belle prime à la signature, par contre le club olympien pourrait se retrouver sans indemnité de transfert pour un joueur champion du monde en 2018 et dont le président affirmait ne pas être intéressé par un chèque de 80M€ il y a deux ans. Si Pablo Longoria a commencé des négociations autour d’une prolongation de contrat avec le joueur, l’OM pourrait tenter de transférer son ailier dès cet hiver afin de récupérer quelques millions d’euros. Le nom de Thauvn a été évoqué dans le cadre d’un transfert de Milik en provenance du Napoli…