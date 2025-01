Mercato OM : Laurent Nicollin confirme pour Bamo Meité !

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a confirmé l’intérêt de son club pour le défenseur de l’OM, Bamo Meïté, en raison de la blessure de Maksimovic, soulignant que le profil du joueur correspond à leurs besoins. Cependant, l’OM semble vouloir vendre son jeune défenseur, et le MHSC reste en attente des évolutions de la situation à la fin du mercato.

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a récemment confirmé l’intérêt de son club pour le jeune défenseur de l’OM, Bamo Meïté, dans une interview accordée au Midi Libre. En raison de la blessure de Maksimovic, Nicollin a évoqué la possibilité de renforcer sa défense et a précisé que le club héraultais s’intéressait à un joueur capable de jouer aussi bien en stoppeur qu’en latéral droit, un profil que Meïté possède parfaitement. « Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’#OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato ».

L’OM veut vendre Bamo Meité !

Bamo Meïté (OM) une piste pour la fin du mercato ? Falaye Sacko veut quitter le club ! Les dernières infos du #MHSC via Laurent Nicollin et le @Midilibre. #teamMHSC 🔷️🔶️https://t.co/PGbWAJS7Aj — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) January 9, 2025

Le défenseur de l’OM, qui n’a pas trouvé de place dans les plans de Roberto De Zerbi cette saison, a déjà attiré l’attention du MHSC, qui l’avait contacté auparavant. Toutefois, l’OM semble vouloir vendre le joueur, ce qui complique un éventuel transfert dans le cadre d’un prêt. Nicollin a d’ailleurs souligné qu’il n’était pas possible de savoir ce qu’il pourrait se passer à la fin du mercato, laissant entendre que les négociations pour Meïté dépendront des opportunités de dernière minute. Le MHSC reste donc attentif à l’évolution de la situation, espérant peut-être saisir une opportunité avant la clôture du marché des transferts.

Dans un mercato déjà très dynamique, avec plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe scrutant les dernières tendances, l’avenir de Bamo Meïté pourrait bien se jouer dans les derniers jours. Le joueur de l’OM pourrait apporter à Montpellier un renfort précieux, alors que le club cherche à compléter sa défense pour répondre aux défis de la saison.