Mercato OM: L’avenir de 3 titulaires compromis par le manque de moyens ? 

Ce n’est pas un secret, l’OM doit faire face à l’austérité financière. Pablo Longoria doit tout faire pour limiter les dépenses, ce contexte défavorable pourrait compromettre l’avenir de plusieurs joueurs importants à Marseille.

Avant la crise sanitaire qui entraîne d’énormes pertes en billetterie, mais aussi celle des droits TV qui va aussi occasionner de grosses moins values, l’OM était déjà en déficit chronique. Si l’actionnaire majoritaire maintient le bateau à flot, ce dernier demande toujours plus de restrictions. L’Équipe explique ce vendredi que « Frank McCourt donne des consignes d’austérité à chaque visioconférence avec Longoria, toutes les deux semaines a minima. » Dans ce contexte, le jeune (34 ans) directeur sportif doit trouver des solutions pour alléger l’effectif, sa masse salariale mais aussi recruter sans moyens.

Pablo Longoria tente de trouver des portes de sorties pour des joueurs comme Strootman, tente de caser Ake, Perrin ou Radonjic en prêt. Il doit aussi tenter de satisfaire les besoins d’André Villas-Boas qui aimerait recruter un attaquant et un latéral cet hiver. Une mission compliquée pour le Head of Football d’autant que d’autres dossiers auraient besoin d’être réglés. C’est le cas des joueurs dont le contrat se termine bientôt. Florian Thauvin et Jordan Amavi seront libres en juin prochain, mais un autre titulaire et pas des moindres, Boubacar Kamara n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison. Si des discussions ont été entamées, le quotidien sportif rapporte que « les négociations sur les prolongations de contrat (Amavi et Thauvin libres en 2021, Kamara en 2022) ne sont guère intenses, Longoria devant réduire la voilure ». L’OM pourrait donc être contraint de laisser filer plusieurs éléments avec une belle valeur marchande, soit libre soit pour un montant moindre dès le mois de juin…