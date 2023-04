Mercato OM : L’avenir de Milik scellé cette semaine?

D’après les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, l’avenir d’Arek Milik devrait être scellé cette semaine avec une nouvelle réunion prévue avec la direction turinoise.

Prêté avec option d’achat à la Juventus, Arek Milik devrait rester avec le club italien dans les prochaines saisons. L’attaquant polonais aurait convaincu la direction turinoise de le conserver, si bien que son agent aurait rencontré le club il y a quelques semaines.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, une nouvelle réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine afin d’évoquer une nouvelle fois son avenir. La Juventus réfléchit à activer l’option d’achat pour Milik qui est de 7M€ + 9M€ de bonus.

Arek #Milik’s agent (David Pantak) was in Turin 2 weeks ago to set the agreement with #Juventus, which are ready to trigger the option to buy from #OlympiqueMarseille for €7M + 2M as bonuses. For the polish striker contract until 2026 (3M/year). Expected a new meeting next week https://t.co/4MXS3pkdOk

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2023