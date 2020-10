Mercato OM : L’avertissement de l’ancien formateur de Michael Cuisance !

Michael Cuisance est la grosse recrue du mercato estival de l’OM. Un de ses anciens formateurs au RC Strasbourg s’est confié au journaliste Thomas Bonnavent concernant le profil du milieu de terrain…

Prêté à l’OM (avec OA de 18M€) par le Bayern dans le cadre du transfert de Bouna Sarr, Michael Cuisance va devoir passer un cap avec l’OM. Thierry Brandt, son ancien formateur au RC Strasbourg, donne des indications sur le style de jeu et le positionnement de Cuisance…

« Evidemment que c’était l’un de nos tops joueurs mais c’était trop tôt. Il jouait comme un patron. Déjà tête levée et haut dans le milieu. On pouvait se douter qu’il allait exploser. Il a toujours évoluer comme milieu offensif, relayeur dans un losange. Ce n’est pas du tout un récupérateur. Il voit les choses avant les autres. Ce serait une erreur de ne pas le faire jouer haut sur le terrain. Dans un couloir ? « Il est vraiment adroit devant le but. Il a pris de l’envergure physique, son point faible, et il peut très bien jouer dans un couloir ! Mais pas comme un ailier de débordement. A droite pour rentrer sur son pied gauche. »

Thierry Brandt – source : Twitter Thomas Bonnavent (06/10/2020)