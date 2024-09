Mercato OM : L’aveu d’Ounahi à son arrivée au Panathinaïkos

Après un passage très compliqué à l’OM, Azzedine Ounahi quitte la France et s’envole vers la Grèce. Le milieu de terrain marocain va s’engager avec le Panthinaïkos où il a pu s’exprimer pour la première fois.

Entre indésirable et blessure, le passage d’Ounahi à l’OM a été très compliqué… Avec quelques moments d’éclats mais globalement beaucoup de déceptions. Le milieu de terrain marocain quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le club grec Panathinaïkos, où il a pu livrer ses premiers mots « Ce qu’il s’est passé m’a permis de grandir, j’ai appris de mes erreurs. Je vais me donner à 100% pour revenir à mon meilleur niveau pour aller où je rêve d’aller depuis petit ».

Les premiers mots d’Azzedine Ounahi après sa signature au Panathinaikos : « Ce qu’il s’est passé m’a permis de grandir, j’ai appris de mes erreurs. Je vais me donner à 100% pour revenir à mon meilleur niveau pour aller où je rêve d’aller depuis petit. » [@paofc_] pic.twitter.com/Dub9tC4Tt6 — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 4, 2024

Selon l’Equipe, Il s’agira d’un prêt payant de 500 000 €, avec une option d’achat à 11,5 M€. Si le club grec décide de la lever, 30 % de la somme ira à Angers SCO, l’ancien club d’Ounahi, où il a été recruté en janvier 2023, pour 8 M€ plus deux de bonus.

Prêt avec OA de 11.5M€ pour Ounahi

En effet, selon la Provence, Darryl Bakola va toucher un salaire de 30 000€ mensuels ainsi qu’une prime à la signature évaluée à 200 000€. Le milieu de terrain de 16 ans s’est exprimé après cette officialisation au micro du site officiel. « Je ressens beaucoup de joie, du plaisir, je suis vraiment épanoui. C’est vraiment un gros plaisir. J’attendais ça depuis un moment et c’est fait”. Le joueur arrivé à l’OM en 2022 en provenance du Red Star a souligné l’importance de De Zerbi dans son choix. “Le projet avec De Zerbi m’a vraiment plu, son football aussi. J’aime beaucoup le jeu avec le ballon et directement ça m’a sauté aux yeux. Je vais faire ce que je sais faire, travailler pour avoir mes premières minutes et mes premières titularisations avec l’OM. Je veux progresser au maximum et j’espère après avoir mes premières minutes.”

A lire aussi : OM : Riolo rappelle que « Ricard c’est Marseille » !