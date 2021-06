Mercato OM: Qui est Nuno Tavares ? Le portrait (peu élogieux) d’un spécialiste !

Pour l’instant, Jordan Amavi est le seul latéral dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Ainsi, un jeune défenseur portugais serait ciblé.

L’OM aurait fait une offre pour Nuno Tavares, latéral gauche du Benfica. Selon un intermédiaire de transferts qui a accordé une interview à Calcio Napoli, le club olympien aimerait recruter le défenseur de 21 ans, afin de monter une équipe niveau Ligue des Champions. Il est estimé à 7 millions d’euros sur transfermarkt.

« Il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de bavardages mais il y a rarement quelque chose de concret. Il y a des offres concrètes en France et en Angleterre. Naples? Je ne leur ai pas parlé de Nuno Tavares car ce n’est pas un joueur que Benfica veut vendre mais j’ai apporté une offre à Benfica de l’OM qui se reconstruit pour faire une équipe de Ligue des Champions » Intermédiaire – Source : Calcio Napoli (23/06/2021)

Tavares, pas une valeur sure, ni un crack — Trivela

Interrogé par nos soins, le spécialiste du football portugais @trivela, nous a dressé un portrait peu glorieux de ce jeune joueur :

« Il est en froid avec les supporters (et le club ?) depuis qu’il est apparu dans une vidéo où son collègue disait qu’il mériterait d’être titulaire et que lui disait « si c’est pas à Benfica ça sera ailleurs ». Un conflit renforcé cette semaine avec son joli lion qu’il s’est fait tatoué sur le bras (symbole de l’ennemi juré le Sporting)… Enfin bref, son départ est quasi inévitable et ça devrait pas monter si haut que ça vu la saison qu’il a fait. C’est un joueur avec des lacunes évidentes dans le placement, on a l’impression qu’il joue parfois sans sa tête et qu’il a des absences, mais il reste un latéral gauche puissant et capable de fulgurances, notamment dans le secteur offensif. Ce n’est pas une valeur sure, c’est pas un crack, mais c’est un joueur de complément qui peut faire l’affaire et qui peut être amené à devenir un bon joueur s’il gomme ses défauts qu’on peut lier à son jeune âge. » @Trivela— Source: FCM (24/06/21)