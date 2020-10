Mercato OM : Le Bayern explique le choix Bouna Sarr…

Transféré pour 10M€ plus le prêt de Cuisance à l’OM, l’arrivée Bouna Sarr est un peu une surprise du côté du Bayern. Le directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic a justifié ce choix…

Sur RMC, Bouna Sarr avait expliqué son transfert vers le champion d’Europe 2020: « On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit dans mon profil, qui puisse attaquer, apporter un plus offensivement. On m’a dit qu’on ne me faisait pas venir pour rien, qu’ils comptaient sur moi, qu’ils n’avaient pas un joueur de mon profil. » Ce dernier devrait être la doublure du champion du monde français Benjamin Pavard. Dans les colonnes de l’hebdomadaire allemand Kicker, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic a expliqué le choix de recruter Bouna Sarr.

Sarr est un excellent footballeur, qui a un caractère stable, qui est rapide, agressif, agile

« Nous le connaissons depuis longtemps. C’est un excellent footballeur, qui a un caractère stable, qui est rapide, agressif, agile. Il animera nos matchs. Il nous aidera beaucoup. Il est maintenant professionnel au Bayern, donc c’est un joueur du Bayern. On va l’apprécier… »

Hasan Salihamidzic – source : Kicker (07/10/2020)