Mercato OM : Le beau message de Pape Gueye à Bamba Dieng

Très proches, Bamba Dieng et Pape Gueye vont se retrouver cette saison à l’OM puisque l’attaquant va rester après son non transfert à Nice. Le milieu prend parti pour son coéquipier en sélection sénégalaise.

L’Olympique de Marseille n’ayant pas trouvé d’accord pour le départ de Bamba Dieng voit son joueur revenir pour la saison qui arrive. Pape Gueye, que l’on sait très proche de Dieng pour être avec lui en sélection et à l’OM lui a adressé un joli message en story sur instagram ce vendredi.

« Tout ce que Dieu fait est bon, tu le sais mon frère… On est ensemble comme jamais. Nous sommes tous fier de toi. T’es ici chez-toi, avec nous pour nous faire gagner des matchs comme tu as l’habitude de le faire » Pape Gueye – Source : Instagram (02/09/22)

Le message de Pape Gueye à dieng : pic.twitter.com/PbOK6Ovf0d — Capitaine Dim ➐ (@MomoHusseini13) September 2, 2022

On a trouvé un accord, mais après l’accord n’a pas été acté

Longoria a expliqué que Nice ne voulait pas validé l’accord du transfert, que Dieng n’avait pas été écarté à cause de sa situation mais que cela était un choix sportif de Tudor.

« On serait plus confortable si on avait vendu Bamba Dieng. Mais nous pouvons faire un très bon résultat économique à la fin de la saison. Ce sont des visions médicales différentes, juge-t-il. Nice considère une chose, nous on considère autre chose. A l’entrainement, il a essayé de faire une talonnade et il s’est blessé au tendon. C’est la seule blessure. Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l’ont considéré apte pour la haute compétition. Les docteurs du Sénégal l’ont aussi considéré apte. Mais il y a différentes visions médicales sur le joueur. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé hier. Non mais il y avait un accord, le joueur voulait y aller (à Nice), on a trouvé un accord, mais après l’accord n’a pas été acté. Après il y a des marchés ouverts et il peut être recruté comme joker. Pour ma vision du football, et qui est aussi celle de Tudor. le président doit faire le président et le coach doit faire le coach. La seule décision qu’on a pris ensemble c’est plus un seul joueur dans sa dernière année de contrat. Jamais on a pris la décision d’écarter un joueur. C’est un bon joueur, il est champion d’Afrique. mais il y a du changement et c’est au coach de faire les choix techniques, chaque match, chaque entraînement. Si ce n’était pas comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Luis Suarez, on considérait que c’était la meilleure option pour améliorer l’effectif. C’est une question de profil. On est très content avec Luis Suarez. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse / RMC (02/09/2022)

#Longoria : « Il y a eu un accord avec Nice. Mais il n’y a pas de négociations » #LiveFCM #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2022