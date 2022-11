Mercato OM : Le gros coup de pression du père de Gerson !

Gerson à quitté Marseille pour le Brésil et pas uniquement pour tenter de valider son transfert avec Flamengo. Le milieu de terrain brésilien avait besoin de revenir dans son pays pour régler des problèmes personnels. Son père a une nouvelle fois été clair concernant sa volonté de rejouer avec Flamengo.

Invité du podcast Barbaridade, Marcao, le père de Gerson, après ses transfert à la Roma, a répondu à Pablo Longoria qui a expliqué en conférence de presse que le milieu de terrain brésilien ferait son retour à marseillais à la fin du mois si aucun accord n’est trouvé avec Flamengo.

La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas « J’ai déjà vendu le gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde est le retour de Gerson à Flamengo. Si par hasard, ils n’arrivent pas à s’entendre, nous ne ferons pas ce que nous voulons faire, c’est-à-dire revenir. Je ne vais pas dire qu’il veut revenir en France. C’est sa maison. La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas ». Marcao – source : podcast Barbaridade (16/11/2022)

Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Notre journaliste Benjamin Courmes l’a interrogé sur la situation de Gerson. Le président a confirmé les négociations avec Flamengo, le joueur a eu l’autorisation de partir au Brésil pour des raisons personnelles.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

