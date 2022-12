Mercato OM: Le clan Gerson réclame son départ au club !

Ce matin, l’agent et père de Gerson a eu une réunion avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille pour discuter de la situation de son joueur. Lors de cette entrevue, l’objectif du clan du Brésilien était de convaincre le club de le laisser partir du côté de Flamengo, même si le club auriverde ne peut pas aligner la somme exacte désirée par le board olympien.

Qu’en sera-t-il de l’avenir de Gerson à l’Olympique de Marseille ? Excellent lors de la seconde partie de saison dernière, le milieu de terrain brésilien semblait épanouit sous les ordres de Jorge Sampaoli. Depuis le départ de l’ancien sélectionneur argentin et l’arrivée d’Igor Tudor à la direction de l’équipe, le numéro 8 marseillais est méconnaissable. Le coach croate lui faisait pourtant confiance au début de saison en le positionnant systématiquement dans les trois attaquants. S’il parait évident que ce poste n’est pas celui dans lequel il se sent le plus à l’aise, ce qui laisse à désirer plus que tout reste l’attitude du joueur sur le terrain, beaucoup trop nonchalant et passif alors que ses coéquipiers se démènent pour récupérer le ballon et réussir à se créer des actions. Relégué sur le banc, Gerson a bien fait comprendre au club, juste avant la trêve hivernale, qu’il ne resterait pas au club dans ses conditions et qu’il désirait quitter l’Olympique de Marseille pour s’épanouir ailleurs.

Le Brésilien est retourné dans son pays natal cet hiver pour tenter de retrouver son ancien club, Flamengo. Si le club désire le voir revenir, il semblerait qu’il n’ait pas les fonds nécessaires et demander par l’Olympique de Marseille pour accepter de vendre Gerson. Pablo Longoria reste ferme et refuse de brader l’international auriverde. Gerson est revenu de ses vacances en retard et a refusé de se rendre au stage à Marbella avec le reste du groupe. Pour essayer d’accélérer les choses, une réunion a eu lieu ce matin à Marseille. Marcao, père et agent du joueur a demander aux dirigeants marseillais de faciliter le transfert de son fils vers Flamengo en acceptant une offre financière moins importante. Si Longoria est resté droit dans ses bottes une première fois, reste à voir s’il va changer d’avis durant le mercato hivernal et laisser partir Gerson dans des conditions économiques moins avantageuses pour lui.