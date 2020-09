Mercato OM : Le clan Thauvin réagit !

La presse italienne indiquait ce mercredi après midi que l’agent de Florian Thauvin se trouvait actuellement en Italie pour négocier avec le Milan AC. L’entourage du champion du monde à réagi à cette rumeur dans la soirée.

Florian Thauvin ne dispose plus que d’un an de contrat et n’exclut pas de partir libre en juin prochain. Alors qu’il a récemment réaffirmé qu’il ne quitterait par l’OM cette saison, la presse italienne annonçait ce mercredi que son agent se trouvait en Italie pour négocier avec le Milan AC.

Contacté par le journaliste de France Inter, Jean saint-Marc, l’entourage de l’attaquant olympien a formellement démenti :

« L’entourage de Florian Thauvin dément la rumeur : Jean-Pierre Bernès n’est pas à Milan pour négocier un transfert de l’ailier international au Milan AC », a ainsi indiqué notre confrère sur son compte Twitter.

L’entourage de Florian #Thauvin dément la rumeur : Jean-Pierre Bernès n’est pas à Milan pour négocier un transfert de l’ailier international au Milan AC. #mercato #mercatOM #fakenews pic.twitter.com/94nxM5kZMA — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) September 30, 2020

Thauvin Milan, l’agente oggi a Casa Milan: gli aggiornamenti https://t.co/vy8o4KbsvK — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 30, 2020

A lire aussi : Mercato OM : « Les dirigeants ont dormi sur le dossier Thauvin ! »

La Décla :

« C’était le meilleur buteur pendant trois saisons. Le mec est champion du monde… Au lieu de dire dans les médias « une offre de 80M€, je n’écoute même pas », Eyraud aurait pu réfléchir au fait que Thauvin allait être gratos trois ans plus tard. C’est encore un manque d’anticipation de la part de la direction. Comme le dit le joueur, avec son statut, soit tu le vends en 2018, soit tu lui proposes une prolongation directe. Ils ont complètement dormi sur cette affaire. Lui aussi, il se retrouve avec une blessure, ils auraient pu aussi lui proposer à ce moment-là une année supplémentaire, c’était facile à faire »

Nicolas Filhol – Source : FCMarseille (28/09/2020)

Pour revoir ce DFm en intégralité

;