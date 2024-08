Mercato OM : Le club dézingue « les lofteurs »

La situation se crispe entre l’Olympique de Marseille et les joueurs indésirables placés dans le fameux « loft ». L’OM a besoin de vendre pour alléger sa masse salariale et boucler ses dernières recrues d’ici la fin du mercato.

La dernière semaine du mercato sera de toute évidence encore bien agitée. Les dirigeants marseillais souhaitent encore recruter pour renforcer l’équipe de De Zerbi, mais pour cela il doivent impérativement vendre plusieurs joueurs, notamment ceux écartés du groupe depuis le début de la préparation. Et la situation se crispe un peu plus chaque jour avec ces derniers. Et pour cause, les « lofteurs » (Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Vérétout) ont refusé des offres durant le mercato et certains d’entre eux espère encore pouvoir rester pour convaincre De Zerbi de les réintégrer le groupe, à l’image de Jordan Veretout. Ce dernier a refusé une offre particulièrement juteuse du club qataris Al-Duhail qui proposait un montant de transfert de 10 M€ à l’OM.

« Ça souligne ce qu’on pensait, les attitudes qu’on voyait… »

Samuel Gigot, et Chancel Mbemba ont eux aussi écarté des propositions de clubs français et étrangers.

Sans les nommer, un membre du club phocéen n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation des joueurs poussés vers la sortie : « Ça souligne ce qu’on pensait, les attitudes qu’on voyait, avec des joueurs qui n’avaient pas trop envie de jouer au foot… C’est pour ça qu’on finit 8e, avec la deuxième pire équipe du championnat à l’extérieur ! », a-t-il déclaré dans les colonnes de la Provence ce vendredi.

