Mercato OM : Le club marseillais favori pour cet international italien de la Juve ?

L’Olympique de Marseille se positionne favorablement pour recruter un milieu de terrain talentueux de la Juventus lors du mercato de janvier 2025, devançant ainsi le Napoli. Cette vente pourrait permettre au club turinois de renforcer son secteur défensif, devenu une priorité stratégique pour la seconde moitié de la saison.

Le mercato de janvier 2025 pourrait voir un transfert de plus à l’OM, puisque l’Olympique de Marseille serait en bonne position pour recruter le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli. Selon les informations du journaliste italien Giovanni Albanese, publié dans La Gazzetta dello Sport, l’OM devance actuellement le Napoli dans la course à la signature du talentueux joueur.

Il #Marsiglia è molto avanti per prendere #Fagioli nella finestra del #calciomercato di gennaio. Anche il #Napoli sulle tracce del centrocampista, ma il club francese è già uscito allo scoperto: la cessione può incrementare il budget della #Juventus per un investimento in difesa.

— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 29, 2024