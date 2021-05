Mercato OM : Le coach de Gerson envoie un message fort concernant son départ !

L’Olympique de Marseille avance sur le dossier Gerson. Selon L’Equipe, une réunion devrait avoir lieu ce jeudi pour évoquer son avenir. Le coach de Flamengo espère que le milieu de terrain ne quittera pas le club.

Cela fait plusieurs jours que le dossier Gerson fait l’actualité autour de l’Olympique de Marseille. Le milieu brésilien serait très convoité par la direction de l’OM et les supporters apprécient son profil bien que la somme du transfert évoquée soit très élevée.

Je ne vois pas l’intérêt de partir — CENI

En conférence de presse, Rogério Ceni le coach de Flamengo s’est exprimé à ce sujet. Bien qu’il soit au courant des difficultés financières de son club, il souhaiterait que son joueur reste. Pire, il pense qu’il n’aurait aucun intérêt à partir.

A LIRE AUSSI : Mercato : Réunion décisive pour l’avenir de Gerson à l’OM?

« Je parle avec lui tous les jours. Je veux qu’il reste, il est indispensable. Je comprends les besoins, mais depuis que nous sommes arrivés, nous n’avons pas eu de renforts. Le maintien de Gerson est important si nous voulons être champion. Mais je ne règle pas les factures alors je ne fais que donner mon avis. Pour moi, il faudrait garder Gerson et recruter trois joueurs. Mais il y a la pandémie, la crise économique… Le club fait des efforts pour être en règle. Gerson est bien, il est heureux d’être là. Je ne vois pas l’intérêt de partir » Rogério Ceni – Source : Conférence de presse (texte Foot Mercato, 20/05/21)

‘NÃO VEJO ELE COM VONTADE DE SAIR…’. Rogério Ceni falou sobre a possível saída de Gerson e deu esperanças à torcida do Flamengo… 👀 pic.twitter.com/CEq8WdW5Js — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 20, 2021

J’AI REGARDÉ UN PEU À QUOI RESSEMBLE LA VILLE SUR INTERNET. ÇA RESSEMBLE UN PEU À RIO, NON?

De son côté, le père et agent de Gerson s’est dit plutôt flatté de l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il affirme que le milieu de terrain serait très emballé à l’idée d’être entraîné par Jorge Sampaoli !

« C’est un honneur qu’un tel club s’intéresse à nousOn a conscience qu’il s’agit d’un club historique en Europe. Pour l’instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix. S’il revient en Europe, les choses seront différentes.Il va montrer encore plus de qualités qu’ici. En France, il y a moins de matches, il sera plus frais. J’ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non ? » Marcao– Source : L’Equipe (19/05/21)