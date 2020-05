Mercato OM : Le coach de Rennes ouvre la porte à un départ de Niang

Hier, L’Equipe a confirmé un intérêt de l’OM pour l’attaquant rennais M’Baye Niang. Son entraîneur s’est exprimé sur son buteur sénégalais et n’écarte pas un départ…

Hier le journaliste de l’équipe Bilel Ghazi a déclaré « Niang à l’OM, il y a des discussions intenses« . Le buteur sénégalais estimé entre 15 et 20 millions d’euros, intéresserait les dirigeants marseillais. Interrogé par Le Figaro, l’entraineur rennais Julien Stéphan n’a pas démenti un éventuel départ de son attaquant…

Certains de conserver Niang ? On est sûr de rien– Stéphan

A lire aussi : Mercato: L’OM s’intéresse à une révélation du championnat écossais ?

« Sommes-nous certains de conserver Niang ? On est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte. Je veux garder le maximum du noyau dur et le bonifier avec des arrivées » Julien Stéphan— Source: Le Figaro