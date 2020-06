Mercato OM: Le conseil de Dugarry à Niang

M’Baye Niang serait une piste prioritaire au poste de numéro neuf à l’OM. Le joueur aimerait venir, mais selon Christophe Dugarry il ne doit pas s’exprimer autant…

Le conseil de Christophe Dugarry à Niang qui s’est exprimé au micro de RMC:

« Le conseil que je donne à Niang, c’est de se taire. Tu vas pas donner ton avis a tous les journalistes qui te posent la question sur ton avenir. Pour l’instant tu sors des phrases bateaux genre « Je suis bien à Rennes, ce n’est pas le sujet » faut qu’il arrête de s’exposer comme ça. Il a même pas a se prononcer sur son avenir, il sait que l’OM n’a pas 20M€ pour le recruter. Il faut être calme et qu’il laisse son agent travailler. C’est un garçon qui n’a pas brillé par sa communication et sa régularité donc essaye d’être tranquille. Il s’y prend mal ! Tais-toi ! Arrête de t’exprimer à tout bout de champ dans les médias ! » Christophe Dugarry— Source: RMC

