Mercato OM : Le coup de gueule de JCDB sur la formation

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille (DFM) de ce lundi. Notre consultant Jean Charles De Bono et notre journaliste Mourad Aerts reviennent sur le mercato de l’OM et sa conséquence sur les jeunes du centre de formation…

Pourquoi aux jeunes olympiens on ne leur pardonne pas ?

Mourad estime que l’OM ne laisse pas assez de temps à ses jeunes pros issus du centre de formation. Il prend l’exemple de Lyon qui laisse du temps à ses jeunes pousses : « Lacazette quand il débute à Lyon il est quelconque… » De plus, il estime qu’un centre de formation ne peux pas sortir des cracks chaque année : « J’entend souvent : »ce n’est pas un crack il ne joue pas », mais tu ne peux pas en sortir tous les ans… ». Jean Charles estime que les recrues sont plus protégées que les jeunes du centre de formation : « Ce que tu prends, il faut que ça soit des cracks, on leur pardonne de faire des mauvais matches. Pourquoi aux jeunes olympiens on ne leur pardonne pas, il ne faut pas les faire signer s’il ne sont pas bons, tu fais du violon. Tu tue la carrière d’un jeune. »

Mourad estime que l’OM doit miser sur ses jeunes surtout dans des rôles de remplaçants plutôt que d’aller chercher des joueurs expérimentés avec de gros salaires : « Pourquoi tu recrutes des Sertic ou Nagatomo pour faire les remplaçants ?» Un avis partagé par Jean Charles qui lui veut voir des recrues qui apporte de réelles plus-values à l’effectif : « Quand tu as l’opportunité fais jouer les jeunes, si tu recrutes va chercher des renforts confirmés… » (L’intégralité de cet extrait est en images ci-dessus)

