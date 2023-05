Mercato OM : Le coup de gueule de Rothen sur Veretout !

L’Olympique de Marseille discute avec l’agent d’Alexis Sanchez pour une prolongation. Le Chilien réclamerait une augmentation mais l’OM ne veut pas faire de folie. L’occasion de rappeler pour Jérôme Rothen son incompréhension sur le salaire de Jordan Veretout.

« Que Veretout ait le meilleur contrat de l’OM, ce n’est pas possible. Arrêtez deux secondes », a balancé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme ce mercredi soir. L’ancien joueur du PSG ne comprend pas comment le milieu de terrain peut être le joueur le mieux payé alors qu’Alexis Sanchez est censé être la star de ce projet de Pablo Longoria.

🎙 « Par rapport à son âge, les grandes années où il a gagné le plus d’argent, c’était il y a dix ans, pas maintenant. » ⚪🔵 Selon @RothenJerome, Alexis Sanchez n’est pas guidé par l’argent. Sa prolongation à l’OM ne sera pas qu’une question de chiffres. pic.twitter.com/sAJUrLFgL3 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 17, 2023

Rothen milite pour un gros salaire à Sanchez

Il comprend notamment pourquoi l’agent du Chilien tente de faire monter les enchères afin que son joueur reste une saison de plus à l’Olympique de Marseille. « Ce qui est normal c’est que quand tu fais une bonne saison, à n’importe quel âge, et que t’estime être un joueur leader, c’est que t’es le meilleur salaire. Qu’il demande un salaire supérieur, c’est logique et ça fait partie de la négociation et on n’est tous passés par là. Et il obtiendra ça. Le club doit faire en sorte que le joueur doit être heureux. Déjà rien que par rapport à l’âge, Alexis Sanchez sait très bien que les grandes années où il a gagné le plus d’argent c’était il y a dix ans. Ce n’est pas maintenant. Après qu’il estime que cette saison a été intéressante pour lui, en effet, les statistiques sont bonnes. Il est exemplaire, a-t-il ajouté à propos du buteur olympien. Ce qui est logique c’est que l’OM doit lui vendre une ambition sportive. En disant qu’il va y avoir tel ou tel recrutement. La construction de l’équipe, ce sont des réponses qu’il doit avoir avec ses imprésarios »