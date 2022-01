Mercato OM : Le départ d’Amavi permet d’avoir une recrue dixit Sampaoli (qui en attend plusieurs)!

L’OM doit affronter Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue, mais une incertitude plane sur la tenue de cette rencontre. Interrogé sur la suite du mercato après le départ de Jordan Amavi, Sampaoli a affiché ses envies…

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato par notre journaliste Benjamin Courmes, Jorge Samapoli confirme l’arrivée d’une recrue. Cependant, le coach espère 3 à 4 recrues même si la situation financière complique ce souhait…

Nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet — Sampaoli

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

#Sampaoli : « Nous en avons déjà parlé mais le club est mal financièrement. Le départ d’Amavi nous permet de prendre un nouveau joueur. » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022