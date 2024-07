Mercato OM : Le départ d’Aubameyang, Sanchez ça se précise ? Les rumeurs mercato et les jeunes (Avec Larry Azouni)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Retrouvez le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé en live ce lundi à 12h. Nous recevions sur le plateau de Football Club de Marseille, Larry Azouni, joueur formé à l’OM et natif de Marseille accompagné de Jalile Zeroual. L’émission est présentée par Nicolas Filhol

Petit Débat : Larry Azouni

Parcours : né à Marseille, formé à l’OM, un prêt à Lorient, puis Nîmes, la Belgique (KV Kortrijk), le Portugal (Nacional), la Tunisie (Club Africain) et enfin en Arabie Saoudite (Al-Faisaly).

Son passage à l’OM, son départ, le centre de formation.

C’est quoi la suite ?

Avis sur le l’OM 2024 ?

Gros débat Mercato

Des cadres poussés vers la sortie ? Lopez, Veretout, Gigot, Mbemba, Kondogbia et Sarr exfiltrés ?

Alors que l’OM semblait proche de faire signer Alvaro Valles (Las Palmas), la nouvelle priorité serait Filip Jørgensen (Villarreal / 22 ans / danous / 2029). Dossier onéreux ?

Quel attaquant si Aubameyang s’en va (Al-Qadsiah pousse) ? C’est chaud avec Sanchez… 500k€ / mois possible ? TNT Sports au Chili, son retour serait « imminent »

Telegraaf, l’OM vise Bergwijn, West Ham United aussi. L’ailier gauche est revenu aux Pays Bas en provenance de Tottenham en 2022 contre un chèque de plus de 32M€ ! Le média néerlandais estime qu’il faudra au minimum mettre 25M€ pour tenter de convaincre l’Ajax…

Selon le Corriere dello Sport, Giovani Simeone semble qu’il se soit retrouvé dans le viseur de l’OM de De Zerbi , mais nous sommes pour l’instant aux prises de contact. 29 ans, 3 buts la saison dernière.

Selon le Sun, « Marseille avance pour Simon Adingra de Brighton et s’est entretenu avec ses représentants. Roberto De Zerbi a très envie de retrouver son ex-joueur de Brighton. » 22 ans / 30M€ ?

L’OM a demandé à Bakola-Sternal-Sellami de signent leur contrat pro (ou la prolongation) proposé par le club avant début août sinon ces espoirs quitteront le groupe pro et retourneront en U19.