Mercato OM : le départ de cet indésirable officialisé aujourd’hui ?

L’officialisation du départ de Ruslan Malinovskyi pourrait arriver aujourd’hui. Selon les quotidiens italiens, La Repubblica, édition de Gènes et Secolo XIX, l’Ukrainien va s’engager au Genoa, en prêt avec option d’achat, non obligatoire, de dix millions d’euros. Il pourrait être officialisé dans la soirée.

Le départ de Malinovskyi serait bouclé aujourd’hui. Arrivé durant l’hiver 2023, en provenance de l’Atalanta Bergame, suite à la longue blessure d’Harit et le départ de Gerson à Flamengo, le milieu de terrain ne s’est jamais imposé à l’OM. En 23 matchs, toutes compétitions confondues, l’Ukrainien a connu 16 titularisations pour seulement deux buts et une passé décisive. Le prêt du joueur comprenant une obligation d’achat de 10 millions d’euros, le numéro 18 s’est engagé définitivement avec l’OM jusqu’en 2026.

Confirmation des chiffres par le Secolo XIX (quotidien de Gênes) : #Malinovskyi arrive en provenance de l’#OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat fixée à 10M. Le joueur est arrivé hier en voiture depuis la France en compagnie du directeur sportif du Genoa. pic.twitter.com/shXlA4oZZ4 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2023

Un départ vers le Genoa

Avec la démission de Tudor et la nomination de Marcelino, durant l’été, Malinovskyi n’est plus dans les plans du club. L’Ukrainien ne serait pas compatible avec le 4-4-2 de son nouveau coach. Marcelino n’a d’ailleurs pas retenu le milieu de terrain lors de la double confrontation contre le Panathinaïkós. L’OM veut se débarrasser de son numéro 18. Selon les informations des quotidiens La Repubblica, édition de Gènes et de Secolo XIX, Malinovskyi va s’engager avec le Genoa. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat, non obligatoire, de 10 millions d’euros. Le joueur absent hier, lors du nul 2-2 contre le FC Metz, est arrivé dans la ville italienne, accueilli par le directeur sportif du Genoa. Il a déjà passé sa visite médicale. L’officialisation de son départ de l’OM pourrait intervenir dans la soirée, selon les deux journaux.