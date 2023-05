Mercato OM : Le départ de Guendouzi dépendant d’un transfert à 130M€ à Arsenal?

D’après The Athletic, Mattéo Guendouzi serait l’une des pistes de West Ham, en plus d’Aston Villa, pour remplacer Declan Rice. Le milieu anglais devrait signer à Arsenal pour disputer la Ligue des Champions.

The Athletic expliquait en ce début de semaine que West Ham garde un oeil sur la situation de Mattéo Guendouzi à l’OM. Le Français pourrait venir remplacer Declan Rice, milieu de terrain qui est sur le point de partir. Sky Sports expliquait ce mardi que l’international anglais veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les Hammers n’écouteront que des offres de clubs évoluant dans cette compétition la saison prochaine. Le média anglais affirme également que la somme réclamée est de 130 millions d’euros pour le numéro 6. Arsenal, Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool seraient intéressés mais les Gunners semblent les plus avancés dans le dossier.

West Ham will allow Declan Rice to leave this summer if they receive an offer worth £120m from a Champions League club.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 9, 2023