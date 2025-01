Mercato OM : le détail hallucinant de l’imbroglio autour de Pau Lopez !

L’arrivée de Pau Lopez au RC Lens a été annulée à la dernière minute à cause de l’incapacité de Gérone à libérer le gardien en raison des règles de la Ligue des Champions, où le club espagnol ne pouvait se permettre de se retrouver avec un seul gardien inscrit. Cette décision a frustré Lens, qui doit désormais chercher un concurrent pour Hervé Koffi, tandis que Pau Lopez se retrouve dans un club où il ne souhaite plus évoluer.

😳 Presentan a Pau López con el Lens… ¡y en menos de un día cancelan su cesión! Situación insólita la que ha vivido el guardameta español en las últimas horas. El catalán, que llegó al Girona el pasado verano en calidad de cedido desde el Olympique de Marsella, solamente había… pic.twitter.com/mwnG3qamYw — ElDesmarque (@eldesmarque) January 9, 2025

Gérone n’avait pas anticipé les règles de l’UEFA ! Lopez dégouté !

Pau Lopez, ayant eu un début de saison difficile avec Gérone, souhaitait rejoindre Lens pour se relancer. Le gardien de 29 ans avait même accepté de réduire son salaire de moitié pour faciliter l’accord. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, un accord était conclu et officialisé entre Lens, Marseille et Pau Lopez. Cependant, Gérone a soudainement annoncé son intention de retenir le joueur jusqu’au 29 janvier, ce qui a rendu impossible son départ avant la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions, où Gérone rencontre AC Milan et Arsenal.

Le club espagnol a réalisé qu’en laissant partir Pau Lopez, ils risquaient de se retrouver avec un seul gardien inscrit sur les listes de l’UEFA, ce qui les a poussés à bloquer son départ. Cette situation a été jugée inacceptable par le RC Lens, qui a annulé l’accord. Le club nordiste se retrouve ainsi sans le renfort espéré pour son poste de gardien et doit maintenant chercher un concurrent pour Hervé Koffi. Quant à Pau Lopez, il retourne dans un club où il ne souhaite plus jouer et qui ne souhaite pas le faire jouer. Un dossier mal géré qui semble coûter cher à tous les acteurs !