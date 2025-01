Mercato OM : Le dossier Amine Harit pose question après 3 mois d’absence

Absent depuis le match face au PSG en octobre, le dossier Amine Harit commence à poser question en interne d’après La Provence…

L’Olympique de Marseille ne communique pas vraiment sur les absences d’Amine Harit. Depuis le 27 du mois d’octobre 2024 soit le match face au PSG, le Marocain n’apparaît plus dans le groupe. Le club explique qu’il est toujours en soin… Seulement, le temps commence à se faire long pour le numéro 10.

🔹L’absence d’Amine Harit 🇲🇦 toujours en soins, se révèle bien plus longue que prévue, puisqu’il n’a plus joué depuis le dernier Clasico du 27 octobre 2024. « Poursuite de soins », indique simplement l’OM. (@laprovence) #OMRCSA #TeamOM pic.twitter.com/dIl8BhiVJQ — Infos OM (@InfosOM_) January 18, 2025

L’OM veut récupérer son investissement.

La rumeur concernant Elye Wahi et un potentiel départ de l’OM prend de plus en plus d’ampleur sur ce mercato hivernal. Après les différents intérêts évoqués depuis le début de ce mercato hivernal, ce serait, cette fois-ci, selon les informations de RMC Sport, le club de Francfort qui serait passé à l’action pour s’attacher les services du jeune attaquant français. L’actuel troisième de Bundesliga, qui était déjà intéressé par Wahi lors de son départ de Montpellier à l’été 2023, serait en effet à la recherche d’un remplaçant à Omar Marmoush, en partance vers Manchester City. Toujours selon RMC Sport, le club allemand n’est toutefois pas seul sur ce dossier puisque deux clubs anglais dont West Ham seraient également attentifs à la situation de l’ancien lensois.

Passé derrière Neal Maupay dans la hiérarchie des numéros 9 aux yeux de De Zerbi, Elye Wahi pourrait donc bel et bien quitter le club dès cet hiver. Cependant, l’OM, qui l’a acheté 25M plus des bonus cet été, ne compte pas lâcher le joueur à n’importe quel prix. En effet, toujours selon RMC Sport, les dirigeants phocéens souhaiteraient au moins récupérer leur investissement estival. Le média sportif ajoute également que si l’ancien montpelliérain venait à quitter le club, la direction se mettrait à la recherche d’un remplaçant.