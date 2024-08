Mercato OM : le dossier Bennacer a capoté selon la Gazzetta dello Sport !

L’OM semblait très motivé à l’idée de recruter un milieu de terrain défensif avant 23h ce vendredi 30 août. De Zerbi veut renforcer l’entrejeu et le nom d’Ismaël Bennacer était avancé, mais il reste trop de lofteurs dont Veretout et Mbemba qui n’ont a priori pas trouvé preneurs…

Selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, « la tentative marseillaise pour Ismael Bennacer a échoué. Le club français, pour tenter d’acquérir Bennacer, avait besoin de clôturer des opérations sortantes qui ne se sont pas concrétisées. » Veretout ne devrait donc pas trouver preneur !

Naufragato il tentativo del Marsiglia per Ismael Bennacer.

Il club francese, per provare a prendere Bennacer, avrebbe dovuto chiudere operazioni in uscita che non si sono concretizzate. pic.twitter.com/r0K2VxBns1

— luca bianchin (@lucabianchin7) August 30, 2024