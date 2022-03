Mercato OM : Le dossier Deulofeu toujours d’actualité, mais…

Pablo Longoria travaille sur le mercato estival à venir. Le président de l’OM s’intéresse depuis plusieurs mois au profil de Gerard Deulofeu, le dossier serait toujours d’actualité.

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, l’OM est toujours intéressé par le profil de Gerard Deulofeu. De plus le joueur serait motivé à l’idée de changer d’air cet été. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup, car West Ham serait aussi très actif sur le dossier, le FC Séville et le Bétis tout comme le Milan AC sont aussi annoncé comme des candidats à son recrutement. Le média Il Messaggero Veneto précise que Gino Pozzo, propriétaire de l’Udinese, aurait un accord avec l’ailier pour un départ cet été. Si le salaire de Deulofeu reste accessible (environ 330000€ brut/mois), le montant du transfert est estimé à 20M€. Le joueur de 28 ans a marqué 9 buts et offert 2 passes décisives en 25 rencontres de Serie A cette saison.

Longoria a déjà satisfait les exigence de SAmpaoli en recrutant de l’expérience cet hiver avec le recrutement de Bakambu et Kolasinac et leurs salaires. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de payer un tel montant de transfert pour un poste ou Konrad et Luis Henrique ne se sont pas imposés…

Deulofeu avait confirmé son envie de départ dans un entretien accordé au magazine Panenka il y a un an.

Je ne peux pas nier que j’aimerais aussi rejouer dans un grand club — Deulofeu

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu – Source: Panenka (18/02/21)

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV