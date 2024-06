Mercato OM : Le dossier Greenwood très compliqué !

Le journal l’Equipe fait le point sur le mercato de l’Olympique de Marseille ce samedi. Le dossier Mason Greenwood est notamment évoqué. Il s’agit d’un dossier très compliqué.

Comme évoqué depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille étudie bien le dossier Mason Greenwood. Mais l’arrivée de l’attaquant anglais s’avère particulièrement compliquée indique le quotidien sportif, notamment pour des raisons extra-sportives. Rappelons que le jeune joueur a été accusé de violences conjugales avant que les poursuites ne soient abandonnées. Sur les réseaux sociaux, des supporters de l’OM ont ainsi rapidement lancé un mouvement de contestation pour dénoncer la signature de ce dernier. Le hashtag #greenwoodnotwelcome a ainsi été vu plusieurs millions de fois sur Twitter.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#MercatOM : « Greenwood, est-ce qu’on met de côté tout ça, on est cyniques et on se dit que tant qu’il marque 40 buts, on n’en a rien à foutre? » #OM pic.twitter.com/yIGua4hJsz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 27, 2024

« On va associer l’image de l’OM à ça ? «

Jeudi, dans l’émission Débat Foot Marseille notre journaliste Benjamin Courmes a donné son avis sur la possible arrivée de Greenwood.

Mason Greenwood, intéresserait l’Olympique de Marseille selon un journaliste du média The Athletic. Une rumeur qui a de quoi faire parler, en effet le joueur a été suspendu par Manchester United en 2022. Après des accusations de violences conjugales et des tentatives de viol de la part de sa compagne. Cette saison il évolué sous le maillot de Getafe en prêt. Il a disputé 33 matchs de championnat inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Red Devils, L’Olympique de Marseille serait passé à la charge. De quoi faire réagir sur le plateau du FCM, et notamment Benjamin Courmes, « Dans un truc comme ça c’est est-ce que on met de côté, on est complètement cynique ? On se dit on se fout de tout et on met de côté les histoires. Le mec fait les pires atrocités mais on les met de côté. Et on se dit bah nous tant qu’il marque 40 buts on n’en a rien à faire ? Moi je n’en veux pas, pourquoi aller des joueurs avec de tels embrouilles. Mais pourquoi tu vas te mettre sur un dossier pareil ? Tu vas associer l’image de l’Olympique de Marseille avec un mec comme ça ? Manchester ils veulent s’en débarrasser et toi tu vas ramasser ça ? Pitié, restons loin de ce genres de joueurs… » ce questionne le cofondateur du FCM. Rayane Benmokrane a quand même tenu à préciser, « Le truc qui est un peu bizarre en fait dans cette histoire, c’est qu’elle (sa compagne) s’est remise avec lui et ils ont un nouvel enfant depuis. »