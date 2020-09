Mercato OM : Le dossier Niang finalement relancé (à cause de sa situation à Rennes) ?

Extrait de notre émission hebdomadaire sur Twitch, le SAV live. Actuellement en délicatesse à Rennes, Mbaye Niang pourrait quitter le club Breton. A t-on une chance de le voir à Marseille ? Nicolas Filhol a répondu à cette question.

Intéressé par une venue à Marseille, l’attaquant sénégalais Mbaye Niang (25 ans) est pour l’instant toujours joueur du Stade Rennais. Néanmoins, le club breton ne s’opposera pas à son départ, et a même déjà recruté à son poste en bouclant l’arrivée de Sehrou Guirassy. Face à cette situation compliquée pour Niang à Rennes, un auditeur a demandé à notre journaliste si cela augmente ses chances de venir à l’OM. Et pour Nicolas Filhol, rien de nouveau sous le soleil : le profil de Niang n’intéresse toujours pas Villas-Boas. Et son transfert reste encore trop cher :

IL EST RELANCÉ PAR SA SITUATION À RENNES. MAIS PAS DU CÔTÉ DE MARSEILLE — Filhol

« Il est relancé par sa situation à Rennes. Mais pas relancé du côté de Marseille… Le dossier Niang initialement, c’est lui qui en a parlé. Et comme l’a expliqué Villas-Boas, il y a bien eu des contacts avec Zubizarreta, où ils ont évoqué la possibilité de le faire venir cet été. Mais après, quand ils ont fait leur liste et défini le profil qu’ils recherchaient, il ne rentrait pas dans les cases. Niang à la base, il ne faisait pas partie de la liste.

Après, c’est la situation. Ils ont recruté Guirassy, et à priori, ils ne comptent pas sur lui. Logiquement, ils vont le pousser dehors. Donc tout le monde se dit « OK, si Rennes n’en veut plus, peut-être que Marseille va pouvoir le recruter à un prix moins élevé que prévu initialement. » Mais pour autant, je ne vois pas Rennes le lâcher à 10 millions, surtout maintenant que Rennes est un concurrent. À mon avis ça sera minimum 15 millions.

Et je ne suis pas sur que l’OM a envie, et la possibilité de mettre cette somme. Pour l’instant ça reste hypothétique, après on sait tous que les fins de mercato ça s’agite et ça devient n’importe quoi. On pourra en reparler à ce moment la, mais pour l’instant, on peut juste faire de la supputation par rapport à sa situation à Rennes. »

Nicolas Filhol. Source : SAV Live – 08/09/2020

