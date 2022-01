Mercato OM : Le DS de Boca Juniors envoie un message fort à Benedetto !

Dirigeant de Boca Juniors, Jorge Bermudez a livré une interview au média argentin TyC Sports au sujet de l’avenir de Pipa Benedetto. Et selon lui, le club de Buenos Aires fera tout ce qui est en son pouvoir pour organiser le retour de Benedetto dans son ancien club.

Comme nous vous l’informions ce matin, Dario Benedetto aurait donné son accord pour rejoindre Boca Juniors sous forme de prêt. Directeur sportif du club de Buenos Aires, Jorge Bermudez se dit très emballé à l’idée d’enregistrer le retour de Benedetto.

Benedetto le dio el SI a Boca.

Ahora comienza la negociación con el Marsella. Boca manda en estas horas una oferta por un préstamo con cargo — Luis Fregossi (@LuisFregossi) January 8, 2022

« Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup » — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)