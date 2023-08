Mercato OM : le (faible) montant pour le transfert de Guendouzi connu !

Mattéo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille pour la Lazio Rome dans les jours qui viennent. Plusieurs sources le confirment…

À commencer par le journaliste italien Fabrizio Romano qui annonçait hier après-midi qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et l’Olympique de Marseille pour le départ de Mattéo Guendouzi.

Il évoque un montant fixe de 13M€, seulement, plus des bonus de 5M€. Des discussions sont maintenant en cours avec le joueur.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷

€13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023