Mercato OM : Le feuilleton Dieng n’est pas terminé ! Nice revient dans le jeu…

Même si il semble proche de rejoindre Leeds, Bamba Dieng donnerait toujours sa priorité à la Ligue 1. Nice serait toujours intéressé par son cas mais l’OM veut une somme supérieure à ce que propose le club anglais…

En effet, selon la Provence, « l’OGC Nice est revenu dans la danse ! Le club azuréen a la préférence du champion d’Afrique. Côté olympien, on ne laissera partir l’ancien pensionnaire de Diambars chez les Aiglons qu’en cas de proposition supérieure à celle des Anglais. On n’est plus à un rebondissement près… » Selon RMC, Nice aurait fait cette offre et le joueur n’aurait pas encore tranché… L’offre serait de 12M€ + une pourcentage à la revente selon FootMercato.

Du côté de l’#OM on ne laissera partir #Dieng à #Nice qu’en cas d’offre supérieure à celle de #Leeds. Mais l’hypothèse d’un nouveau rebondissement n’est pas à exclure… #MercatOM https://t.co/klyygj3yKG — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 1, 2022

Leeds et l’OM ont un accord, effectivement. Mais c’est plus compliqué avec le joueur pour le moment. Depuis le début, il veut rester en Ligue 1. — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 1, 2022