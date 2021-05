Mercato OM: Le Genoa veut Strootman, pas la Fiorentina ?

Véritable poids pour les finances marseillaises, Kévin Strootman est invité à quitter le club cet été. Le Genoa voudrait récupérer le joueur néerlandais, déjà prêté à Gênes depuis cet hiver. Un temps annoncé dans le deal entre Marseille et la Fiorentina pour que le transfert de Lirola puisse se faire, Gattuso ne serait pas intéressé par son profil.

L’Olympique de Marseille souhaite récupérer des économies sur la masse salariale du club. Florian Thauvin, Valère Germain, Sakai… De nombreux joueurs à salaire plus ou moins important sont partis du club marseillais mais ce n’est peut-être pas terminé. Kévin Strootman est également invité à partir cet été. Le plus gros salaire du vestiaire marseillais pourrait retourner en Italie.

Kévin Strootman intéresserait le Genoa, club pour lequel il a joué durant les six derniers mois. Selon les informations Ignazio Genuardi, le club de Gênes suivrait de près le cas du néerlandais. Annoncé comme pouvant être une monnaie d’échange avec la Fiorentina pour accélérer le transfert de Lirola vers Marseille, Gattuso, coach de la Viola, ne serait pas intéressé par le milieu de terrain marseillais.

Concernant un éventuel échange avec #Lirola, du côté de la #Fiorentina, on assure que Gattuso cherche des éléments plus jeunes et dynamiques au milieu de terrain.

