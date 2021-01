Mercato OM : Le gros coup de gueule de l’agent de Milik !

L’Olympique de Marseille chercherait un attaquant pour ce mercato hivernal. Longtemps pisté par le club, Milik est toujours à Naples… Son agent a poussé un coup de gueule.

Depuis plusieurs mercatos maintenant, l’Olympique de Marseille se cherche un attaquant. Le nom de Milik qui évolue à Naples a été le plus cité ces derniers jours à ce poste.

Ils demandent beaucoup plus d’argent par rapport à l’offre de l’Atlético

Le Polonais était également en contact avec l’Atletico Madrid mais les Colchoneros vont faire signer Moussa Dembélé. Pour l’agent de Milik, tout est de la faute du Napoli qui réclame beaucoup trop pour l’attaquant.

« Pourquoi le transfert à l’Atlético ne s’est pas fait ? Et bien, parce que le Napoli a rejeté l’offre des Espagnols. Ils demandent beaucoup plus d’argent par rapport à l’offre de l’Atlético. « Arek » s’est comporté de manière professionnelle en s’entraînant deux fois par jour. Naples l’a mis à l’écart et a intenté une action en justice contre lui. J’ai presque l’impression qu’ils préfèrent le perdre sans indemnité plutôt que d’encaisser une somme importante en janvier » Agent de Milik – Source : Di Marzio