Mercato OM : Le gros coup de gueule de Savidan !

L’ancien attaquant de l’AS Monaco Steve Savidan a poussé un énorme coup de gueule ce mardi, dans l’intégral sport sur RMC concernant le cas des lofteurs à l’OM. Il évoque notamment la mauvaise gestion des présidents et de leurs argents.

A 10 jours de la fin du mercato d’été, le groupe des lofteurs marseillais affiche encore complet. Des cas mal gérés qui agacent autant en interne, qu’en externe. Steve Savidan a poussé un coup de gueule concernant la gestion de ces indésirables.

« Ils font n’importe quoi avec leur argent »

« Ils ont un contrat de travail, tout simplement. Ils ont qu’à ne pas s’enflammer pour recruter des joueurs, et te dire 2 ans après c’est un gros salaire quand ils en veulent plus, alors qu’ils le donnent 2 ans avant. On marche sur la tête, il y a que dans le foot qu’on voit ça ». Il poursuit en critiquant les gestions financières des présidents de club. « Quand on voit les Girondins de Bordeaux qui sont en National 2, qu’on ne s’étonne pas. Il y a une économie complètement mal gérée par les clubs, par les présidents parce qu’il faut le dire ils font n’importe quoi avec leur argent. Pour rassurer le public, ils disent aux supporters on va vous prendre des gros joueurs, et puis on va chercher une coupe d’Europe. Mince on ne l’a pas et mince on a des joueurs encore sous contrat comment on va faire l’année prochaine pour les payer. Les droits télés se cassent la gueule, quand est-ce que le foot français va faire sa révolution, ouvrir les yeux. Ils ne peuvent pas promettre des choses qu’ils ne peuvent pas tenir ».

Longoria avait un accord avec ces joueurs !

La situation des joueurs indésirables agace en interne. Et pour cause, les dirigeants s’étaient visiblement mis d’accord avec certains d’entre eux au moment de leur signature à l’OM. En effet Selon RMC Sport, l’OM avait accordé des salaires importants à des joueurs comme Veretout, Gigot ou Chancel MBemba, mais se serait mis d’accord verbalement avec eux pour qu’ils quittent Marseille en cas de non-qualification européenne.

Pablo Longoria estime lui, avoir respecté sa parole alors que, dans le sens inverse, d’autres joueurs ne le font pas et n’aident pas l’OM, en refusant certaines offres. Jordan Veretout a notamment refusé une très grosse offre d’un club qatari en début de mercato.

